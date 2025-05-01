Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengungkap kegembiraan kaum buruh akan ada potensi perbaikan UU Cipta Kerja yang dijanjikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto di Peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2025.

"Yang pasti kita sangat berbabahagia akarena negara, Pemerintah dan DPR membuka diri terhadap revisi UU CIpta Kerja. Di mana sebelumnya terjadi pembonsaian terhadap kesejahteraan buruh," kata Jumhur, Kamis (1/5/2025).

Di momen Mayday 2025, Jumhur pun ingin kembali menegaskan tuntutan para buruh kepada presiden. "Kemudian kita ada agenda lain di dalamnya termasuk di dalam (Undang-Undang) Cipta Kerja itu masalah outsourcing, pesangong, dan tenaga kerja asing yang terlalu mudah masuk ke Indonesia mengambil alih pekerja lokal," imbuhnya.

