Ini Dia Juara Okezone Fun Futsal 2025

Andika Rachmansyah, Jurnalis · Minggu 27 April 2025 19:13 WIB
Okezone Fun Futsal 2025 resmi dimulai di Futsal Cilandak Sport Centre, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2025) pagi WIB. Turnamen itu diikuti oleh SMA dan korporasi se-Jabodetabek.
 
Turnamen futsal tersebut telah resmi dimulai dengan pembukaan simbolis penendangan bola oleh Anggota Komite Eksekutif FFI, Andri Paranoan, dan Direktur MNC Portal, Masirom.
 
Sebanyak empat tim, baik SMA dan Korporasi telah memainkan laga semifinal. Dua tim terbaik yang melaju ke partai final pun sudah mengamankan tiket tersebut.
 
Setelah melalui persaingan sengit, kategori korporasi dan SMA dimenangkan oleh tim terbaik. Untuk kategori korporasi, dijuarai oleh tim TBIG. Sementara dari kategori SMA dimenangkan oleh SMAN 1 Parung.
 
Liputan: Andika Rachmansyah
 

(fru)

