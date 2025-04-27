...

Gubernur Pramono Dorong Lebaran Betawi di Gelar hingga Tingkat Kota

Feri Usmawan, Jurnalis · Minggu 27 April 2025 13:11 WIB
Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno menghadiri acara Lebaran Betawi 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung menginginkan Lebaran Betawi ke depan digelar di seluruh kota dan kabupaten administrasi Jakarta.
 
"Saya ingin Lebaran Betawi tidak hanya diadakan di Monas pada tingkat provinsi, tetapi harus diadakan di kota-kota dan kabupaten Kepulauan Seribu," kata Pramono saat memberikan sambutan dalam Lebaran Betawi 2025 di Monas, Sabtu (26/4/2025).
 

