Detik-Detik Penutupan Peti Jenazah Paus Fransiskus Jelang Pemakaman

Feri Usmawan, Jurnalis · Minggu 27 April 2025 11:21 WIB
Peti jenazah Paus Fransiskus telah ditutup jelang misa pemakaman pada Sabtu (26/4/2025) pagi waktu Vatikan. Penyegelan peti jenazah dilakukan setelah Paus disemayamkan di Basilika Santo Petrus selama tiga hari sejak Rabu (23/4/2025).
 
Paus disemayamkan di depan altar Confessio (Pengakuan Dosa) dalam peti jenazah kayu. Ia dibungkus dengan kasula merah, mengenakan mitra putih, dan menggenggam rosario di tangannya. Peti diletakkan langsung di atas permukaan tanah, tanpa katafalka.
 

