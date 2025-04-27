Peti jenazah Paus Fransiskus telah ditutup jelang misa pemakaman pada Sabtu (26/4/2025) pagi waktu Vatikan. Penyegelan peti jenazah dilakukan setelah Paus disemayamkan di Basilika Santo Petrus selama tiga hari sejak Rabu (23/4/2025).

Paus disemayamkan di depan altar Confessio (Pengakuan Dosa) dalam peti jenazah kayu. Ia dibungkus dengan kasula merah, mengenakan mitra putih, dan menggenggam rosario di tangannya. Peti diletakkan langsung di atas permukaan tanah, tanpa katafalka.

Baca Artikel: Potret Jokowi dan Utusan Prabowo Lain Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News