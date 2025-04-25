...

Konsumsi Seblak Bisa Picu Radang Usus? | OKEZONE FLASH

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Jum'at 25 April 2025 19:00 WIB
Seorang pria viral di media sosial karena memperingatkan bahaya mengonsumsi seblak berlebihan. Pria itu menegaskan, seblak bukan makanan sehat karena bisa memicu ragam penyakit.
 
Beberapa kondisi kesehatan serius yang bisa ditimbulkan makanan ini adalah radang usus, anemia berkepanjangan, meningitis, hingga penyakit autoimun yang menyerang sel darah putih. Benarkah demikian?
 
Melansir jurnal Unpam, seblak merupakan makanan yang mengandung tingkat garam, lemak jenuh, dan bahan tambahan seperti MSG (Monosodium Glutamat) dalam jumlah tinggi.
 
Tak hanya anemia, konsumsi seblak berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk hipertensi, obesitas, dan gangguan pencernaan.
 
Host: Wikanto Arungbudoyo
 

Berita Terkait

