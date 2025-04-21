...

Gus Ipul Jawab soal Pro Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 21 April 2025 14:00 WIB
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat bicara terkait adanya penolakan terhadap usulan Presiden ke-2 Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional 2025.
 
"Tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti. Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata Gus Ipul usai menghadiri acara halalbihalal bersama Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
 

