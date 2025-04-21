Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat bicara terkait adanya penolakan terhadap usulan Presiden ke-2 Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional 2025.

"Tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti. Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata Gus Ipul usai menghadiri acara halalbihalal bersama Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News