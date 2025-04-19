Seorang pria bernama Revelino Tuwasey alias Ino mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana yang diklaim sebagai anak mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Melalui kuasa hukumnya, Fikri Wijaya dalam jumpa persnya di Kawasan Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (17/4/2025), Revelino mengaku bahwa hingga saat ini komunikasinya dengan Lisa Mariana sangat terbatas.

"Komunikasi antara klien kami (Revelino) dengan Lisa saat ini sangat dibatasi, bahkan diblok mungkin," terang Fikri.

