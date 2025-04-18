Morning Zone edisi Jumat, 18 April 2025 bersama Pengamat Bulu Tangkis, Bagas Abdiel membahas tim bulu tangkis Indonesia akan berlaga di Piala Sudirman 2025 tanpa Ginting dan Apriyani Rahayu. Menurut Taufik Hidayat China menjadi saingan terberat Indonesia di turnamen bergengsi tersebut.

Selain itu dibahas kekalahan telak Timnas Indonesia U-17 usai lawan Korea Utara menjadi PR besar jelang Piala Dunia U-17 hingga Marc Marquez menorehkan sejarah usai menang di GP Qatar.

Host: Andry Susanto

Co Host: Wikanto Arungbudoyo

(fru)

