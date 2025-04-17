Morning Zone edisi Kamis, 17 April 2025 bersama Praktisi Film, Novasari Widyaningsih membahas meledaknya film animasi 'Jumbo' menjadi tonggak bangkitnya film animasi di Indonesia.

Jumbo menjadi film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Film produksi Visinema Studios itu, membukukan pendapatan sebesar USD8 juta atau setara Rp134 miliar sejak debut di bioskop pada 31 Maret silam.

Sepanjang 15 hari penayangannya, film Jumbo sukses menggaet 3,56 juta penonton. Menariknya, 1 juta dari total penonton tersebut didapatkan Jumbo hanya dari penayangan pada 12 dan 13 April 2025.

