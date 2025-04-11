Zainudin Amali, selaku Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), menginformasikan bahwa pihaknya telah mengajukan sebanyak 60 nama pemain sebagai bentuk rekomendasi kepada pelatih Tim Nasional Indonesia U-23, Gerald Vanenburg.

Pemilihan akhir atas nama-nama pemain tersebut akan sepenuhnya menjadi pertimbangan dan keputusan tim kepelatihan dalam menghadapi dua agenda penting dalam waktu dekat.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News