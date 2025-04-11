...

Gerald Vanenburg Dapat Data Lengkap 60 Pemain Liga 1, Persiapan Timnas Indonesia U-23

Rendi Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 11 April 2025 18:31 WIB
Zainudin Amali, selaku Komisaris Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), menginformasikan bahwa pihaknya telah mengajukan sebanyak 60 nama pemain sebagai bentuk rekomendasi kepada pelatih Tim Nasional Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. 
 
Pemilihan akhir atas nama-nama pemain tersebut akan sepenuhnya menjadi pertimbangan dan keputusan tim kepelatihan dalam menghadapi dua agenda penting dalam waktu dekat.
 

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

