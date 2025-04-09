Vinz beranikan diri disaat pressure test dengan membuat kwetiau, ia berharap akal lolos di pressure test kali ini
Selamat datang di Channel MasterChef Indonesia Season 12.
Chef Juna, Chef Rudy Choirudin & Chef Renatta Moeloek akan mencari
siapa yang pantas menjadi the next MasterChef Indonesia Season 12!
Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan!
Jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?
SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 Mulai Sabtu & Minggu
Pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow