Gawat! Moment Vinz Frustasi & Gemetar! | Galeri 10 Part 2 (3/5) | MASTERCHEF INDONESIA

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 09 April 2025 13:47 WIB
Vinz beranikan diri disaat pressure test dengan membuat kwetiau, ia berharap akal lolos di pressure test kali ini
 
Selamat datang di Channel MasterChef Indonesia Season 12. 
 
Chef Juna, Chef Rudy Choirudin & Chef Renatta Moeloek akan mencari 
siapa yang pantas menjadi the next MasterChef Indonesia Season 12!
 
Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan!
Jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?
 
SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 Mulai Sabtu & Minggu 
Pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!
 

(rns)

