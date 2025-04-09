...

Nasionalis Sejati! Presiden Prabowo: Kalau Jantung Saya Dibuka Keluar Merah Putih

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 09 April 2025 12:25 WIB
Presiden Prabowo Subianto mengaku sebagai salah satu orang paling nasionalis. Karena paliing nasionalis, Prabowo mengalogikan, jika jantungnya dibuka, warnanya merah putih. 
 
"TKDN sudahkan, niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau Saudara mungkin sudah kenal saya lama, mungkin saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka, yang keluar merah putih, mungkin," kata Prabowo dalam sarasehan sekonomi di Menara Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025). 
 
 

(rns)

