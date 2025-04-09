Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna memberikan pandangannya terkait jumlah perantau atau pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta diprediksi melonjak usai Lebaran.

Sekadar diketahui, Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi untuk menindak para perantau di Jakarta. Pramono mempersilahkan pendatang mencari kerja di Jakarta.

Pemprov DKI akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi para perantau yang datang usai Lebaran untuk mencari pekerjaan. Namun, bagi pendatang yang ingin tinggal di Jakarta harus memiliki identitas.

