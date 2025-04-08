...

Siap Terima Sanksi, Bupati Indramayu Lucky Hakim Tegaskan Tak Ada Niat Membolos

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 08 April 2025 15:00 WIB
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan kesiapannya menerima sanksi jika penjelasan terkait keberangkatannya ke luar negeri tanpa izin dinilai tidak memadai. 
 
Ia juga mengaku tidak mengetahui tentang surat edaran aturan pejabat di momen Lebaran. Lucky mengaku bersalah dan siap memberi klarifikasi ke Kemendagri.
 
"Ada surat edaran malah saya baru tahu setelah saya sudah di Jepang. Ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi. Mungkin saya salah saya nggak aware ya. Karena saya nggak lihat surat edaran yang nggak boleh pergi," kata Lucky Hakim usai memimpin apel pagi di Pendopo Kabupaten Indramayu, Selasa (8/4/2025).
 

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

