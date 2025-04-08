Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan kesiapannya menerima sanksi jika penjelasan terkait keberangkatannya ke luar negeri tanpa izin dinilai tidak memadai.

Ia juga mengaku tidak mengetahui tentang surat edaran aturan pejabat di momen Lebaran. Lucky mengaku bersalah dan siap memberi klarifikasi ke Kemendagri.

"Ada surat edaran malah saya baru tahu setelah saya sudah di Jepang. Ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi. Mungkin saya salah saya nggak aware ya. Karena saya nggak lihat surat edaran yang nggak boleh pergi," kata Lucky Hakim usai memimpin apel pagi di Pendopo Kabupaten Indramayu, Selasa (8/4/2025).

(rns)

