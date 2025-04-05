Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memperkirakan lebih dari 50.000 warga dari luar daerah akan datang ke Jakarta untuk mencari rezeki setelah Lebaran 2025.

Prediksi tersebut disampaikan oleh Rano setelah ia melakukan ziarah di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/4/2025).

"Makanya tadi anda bilang 15.000 (pendatang baru). Kalau 15.000 itu kecil sekali, sangat kecil. Mungkin bisa di atas, prediksi kita di atas 50.000-an," ujar Rano.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News