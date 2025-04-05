...

Polisi Dibegal di Bekasi saat Pulang Dinas, Motor Dibawa Kabur Pelaku | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 05 April 2025 10:45 WIB
Seorang anggota kepolisian dari Satuan Samapta Polres Metro Bekasi, Briptu Abdul Azis, menjadi korban aksi pembegalan saat pulang kerja. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Pasir Limus, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (2/4/2025) dini hari.
 
Kejadian nahas itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, saat Briptu Abdul Azis hendak pulang ke rumahnya dan melintasi kawasan tersebut menggunakan sepeda motor.
 

