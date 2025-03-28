...

Patrick Kluivert Optimistis Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 | MORNING ZONE

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Jum'at 28 Maret 2025 11:00 WIB
Morning Zone edisi Jumat, 28 Maret 2025 bersama Pengamat Sepak Bola, Hadi Febriansyah membahas misi gila Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. 
 
Patrick Kluivert menyebut apa pun masih bisa terjadi asalkan secara matematis ada kesempatan.
 
"Selalu ada kesempatan. Memang akan sangat sulit, namun tujuan kita adalah untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu kita akan berusaha maksimal memenangkan pertandingan, tapi hasilnya memang masih akan bergantung kepada Australia. Saya selalu punya harapan," kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers pasca laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Selasa 25 Maret 2025.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Wikanto Arungbudoyo 
 

