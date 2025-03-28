Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir secara resmi memberangkatkan 106 ribu peserta Mudik Bersama BUMN 2025. Angka tersebut diperoleh dari layanan mudik gratis yang diselenggarakan oleh 83 BUMN beserta anak-anak usahanya.

Erick mencatat bahwa jumlah peserta dalam acara tahunan BUMN ini terus menunjukkan angka yang meningkat. Pada tahun 2024, BUMN berhasil memberangkatkan sekitar 93 ribu peserta mudik gratis.

Baca artikel: Ratusan Pelaku UMKM Difasilitasi Mudik Gratis ke Berbagai Daerah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News