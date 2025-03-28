...

106 Ribu Warga Pulang Kampung Lewat Program Mudik Gratis BUMN, Ini Kata Erick Thohir | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 28 Maret 2025 10:40 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir secara resmi memberangkatkan 106 ribu peserta Mudik Bersama BUMN 2025. Angka tersebut diperoleh dari layanan mudik gratis yang diselenggarakan oleh 83 BUMN beserta anak-anak usahanya.
 
Erick mencatat bahwa jumlah peserta dalam acara tahunan BUMN ini terus menunjukkan angka yang meningkat. Pada tahun 2024, BUMN berhasil memberangkatkan sekitar 93 ribu peserta mudik gratis.
 
 

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

