Morning Zone edisi Jumat, 21 Maret 2025 membahas jatah 3.000 tiket suporter Bahrain lawan Timnas Indonesia tak laku.

PSSI melalui Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) Marsal Masita mengonfirmasi slot 3.000 ribu tiket penonton timnas Bahrain tak ada yang membeli.

Untuk mengantisipasi kerugian, PSSI mengalihkan 3000 tiket untuk pendukung umum dan tuan rumah. Tiket itu kemudian langsung habis dalam beberapa jam.

Host: Andry Susanto

Co Host: Wikanto Arungbudoyo

(fru)

