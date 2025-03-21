Hal tersebut diungkapkan Richard saat membahas perjalanan spiritualnya sebagai mualaf. Richard mengatakan setelah masuk Islam, dia ditodong pertanyaan seputar rencana umrah dan haji.

Bernada canda, Richard Lee menyebut, Sarwendah juga bisa ikut ke Mekkah jika dirinya menjadi mualaf seperti sang mantan suami, Ruben Onsu. Namun candaan itu, ditanggapi Sarwendah dengan cukup canggung.

Dia mengaku, tak tahu menahu dengan keputusan Ruben Onsu memeluk agama Islam setelah mereka bercerai. Namun Richard Lee kembali menyindir Sarwendah hanya pura-pura tak tahu.

Hingga kini, Ruben Onsu memang tidak pernah secara terbuka mengungkapkan dirinya sudah menjadi mualaf. Namun sinyal itu juga sempat diungkap Ivan Gunawan yang mengajaknya umrah bareng.

Host: Djanti Virantika

(fru)

