Aksi Meresahkan Ormas Minta THR Lebaran ke Perusahaan | OKEZONE FLASH

Djanti Virantika, Jurnalis · Jum'at 21 Maret 2025 19:00 WIB
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menilai, boleh saja ormas meminta THR kepada pelaku usaha jelang Lebaran.
 
Namun Bob berharap, tidak ada unsur pemaksaan yang berujung aksi premanisme dalam permintaan tersebut. Pasalnya, aksi pemaksaan dan pemblokiran akan memengaruhi iklim usaha.
 
Karena itu, Bob Azam meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum ormas yang meminta THR Lebaran secara paksa kepada para pelaku usaha.
 
Pemberian THR kepada ormas, menurut Bob, seharusnya dapat dilakukan secara sukarela lewat kegiatan corporate social responsibility (CSR) perusahaan.
 
Host: Djanti Virantika
 
 

(fru)

