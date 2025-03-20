...

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 20 Maret 2025 16:14 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes memberikan wejangan untuk empat pemain baru Skuad Garuda: Ole Romeny, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Dia meminta keempat pemain tersebut untuk berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih.
 
Meski berasal dari belahan dunia berbeda, namun Jay menilai, semua pemain Timnas Indonesia memiliki misi dan tujuan sama. Mereka sama-sama membela mewakili Indonesia dan berjuang untuk negara.
 
Dalam laga kontra Australia ini, Timnas Indonesia sebenarnya cukup diuntungkan. Pasalnya, delapan pemain kunci Australia dipastikan absen karena cedera. Mereka adalah Harry Souttar, Nestory Irankunda, Jordan Bos, Thomas Deng, Riley McGree, Connor Metcalfe, Hayden Matthews, dan Alessandro Circati.
 
Meski begitu, Patrick Kluivert meminta Jay Idzes cs untuk tetap waspada karena Socceroos masih memiliki sederet pemain pengganti yang tak kalah bagus. Dia menilai, ini kesempatan emas bagi Skuad Garuda untuk memetik kemenangan dari Australia.
 
