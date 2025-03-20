...

RUU TNI Disahkan, Wejangan Jay Idzes untuk 4 Pemain Baru Timnas | OKEZONE FLASH

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 20 Maret 2025 18:31 WIB
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, pada 20 Maret 2025.
 
Jalan Kae Asakura menjadi mualaf tampaknya tidak mudah. Dia mengaku, menerima banyak komentar jahat setelah mengumumkan menjadi mualaf dan berhijab pada 1 Maret 2025.
 
Berdasarkan surat yang dirilis Kepala BKN kepada seluruh instansi pemerintahan, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk CPNS dilakukan pada 10 Mei mendatang. Sementara untuk PPPK dilakukan pada 10 September 2025.
 
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes memberikan wejangan untuk empat pemain baru Skuad Garuda: Ole Romeny, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Dia meminta keempat pemain tersebut untuk berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih.
 
Puluhan ribu demonstran itu turun ke jalan dan mendatangi parlemen Israel hingga rumah Netanyahu, pada 18 Maret 2025. Mereka mengkritik sikap Perdana Menteri Israel yang dinilai memulai kembali perang di Gaza.
 
Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

