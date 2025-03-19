Morning Zone edisi Rabu, 19 Maret 2025 membahas THR PNS 2025 diberikan tanpa potongan dengan komponen, gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja (tukin).

Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan mulai Senin, 17 Maret 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa total anggaran THR PNS 2025 tersebut mencapai Rp49,9 triliun.

Host: Andry Susanto

Co Host: Feby Novalius

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News