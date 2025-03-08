Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Jakarta, bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) atau Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), telah menandatangani nota kesepakatan dalam rangka memperkuat sektor ekonomi kreatif di wilayah Jakarta.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung, bersama Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Teuku Riefky Harsya, bertempat di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendorong Jakarta menjadi kota global sekaligus pusat ekonomi kreatif nasional. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kesepakatan ini selaras dengan program 100 hari kerja yang tengah dijalankan bersama Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Rano Karno.

