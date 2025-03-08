...

Kemenkraf Bertemu Pramono Anung, Teken MoU Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jakarta | Flash Zone

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 08 Maret 2025 12:41 WIB
A A A
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Jakarta, bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) atau Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), telah menandatangani nota kesepakatan dalam rangka memperkuat sektor ekonomi kreatif di wilayah Jakarta.
 
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung, bersama Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Teuku Riefky Harsya, bertempat di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025.
 
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendorong Jakarta menjadi kota global sekaligus pusat ekonomi kreatif nasional. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kesepakatan ini selaras dengan program 100 hari kerja yang tengah dijalankan bersama Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Rano Karno.
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini