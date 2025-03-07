Morning Zone edisi Jumat, 7 Maret 2025 bersama COO JBA Indonesia, Deny Gunawan membahas penjualan mobil dan motor bekas di balai lelang meningkat jelang Lebaran.

Permintaan mobil bekas terus meningkat menjelang mudik Lebaran 2025. Cara mendapatkannya bukan hanya beli di dealer mobil bekas atau marketplace, melainkan juga melalui pelelangan.

Host: Andry Susanto

Co Host: Erha Aprili Ramadhoni



