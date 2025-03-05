Somasi itu dilayangkan Firdaus imbas aksi Hotman Paris Hutapea yang mengejek honornya saat tampil sebagai bintang tamu podcast di YouTube Rudy Salim.

Lewat Instagram, Hotman meledek honor Rp6 juta yang diterima Firdaus sebagai narasumber. Tak hanya itu, dia juga meminta Rudy untuk membungkuskan 10 paket makanan untuk timnya.

Setelah diledek Hotman Paris lewat Instagram, Firdaus mengaku, sudah mensomasi Rudy Salim karena membocorkan informasi yang bersifat rahasia. Dia juga meluruskan bahwa honornya sebagai bintang tamu sebesar Rp15 juta hingga Rp25 juta.

