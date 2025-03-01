...

Akhirnya, 84 WNI Korban Online Scam Myanmar Tiba di Indonesia

Feri Usmawan, Jurnalis · Sabtu 01 Maret 2025 15:26 WIB
Sebanyak 84 WNI yang menjadi korban sindikat online scam di Myanmar berhasil dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (28/2) malam, setelah melalui proses panjang via Bangkok, Thailand.
 
Para korban, yang terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan, sebelumnya tertipu dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui media sosial. Namun, mereka dipaksa bekerja sebagai operator scammer online dengan waktu kerja hingga 17 jam sehari. Sebelum dipulangkan, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan dan indikasi TPPO oleh otoritas Thailand.
 
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri. Para korban kini ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center Kementerian Sosial untuk proses lebih lanjut.
 

(fru)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

