Sebanyak 84 WNI yang menjadi korban sindikat online scam di Myanmar berhasil dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (28/2) malam, setelah melalui proses panjang via Bangkok, Thailand.

Para korban, yang terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan, sebelumnya tertipu dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui media sosial. Namun, mereka dipaksa bekerja sebagai operator scammer online dengan waktu kerja hingga 17 jam sehari. Sebelum dipulangkan, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan dan indikasi TPPO oleh otoritas Thailand.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri. Para korban kini ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center Kementerian Sosial untuk proses lebih lanjut.

Baca Juga: 84 WNI Korban Kasus Online Scam Berhasil Dipulangkan dari Myanmar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News