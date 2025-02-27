Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa tiga pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy, telah mendapat persetujuan dari pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Erick juga menambahkan bahwa berkat Kluivert, ketiga pemain yang berkarier di Eropa tersebut akhirnya bersedia untuk dinaturalisasi.

Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan akan mempercepat proses naturalisasi Emil, Dean, dan Joey. Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

(fru)

