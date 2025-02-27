Puluhan jemaah Tarekat Naqsabandiyah mulai melaksanakan salat tarawih pertama di surau baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Rabu (26/2/2025) malam.

Pelaksanaan shalat tarawih digelar dengan jumlah 23 rakaat, dengan 12 kali salam. Pelaksanaan shalat tarawih Tarekat Naqsabandiyah ini tidak berbeda dengan tarekat lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan digelarnya salat tarawih pertama malam ini, jemaah Tarekat Naqsabandiyah akan melaksanakan puasa Ramadhan 1446 Hijriyah esok hari, yakni hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, lebih dahulu dari pada penetapan 1 Ramadan oleh pemerintah.

Penetapan 1 Ramadan dihitung berdasarkan kitab hisab Munjid, yang dinamakan dengan hisab Qomariyah, dan puasa Ramadhan tahun 1446 Hijriyah ini berjumlah 30 hari

