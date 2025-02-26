Ratusan pelayat dari para suporter persebaya, pemain persebaya, serta pihak keluarga mengantar jenazah legenda persebaya Bejo Sugiantoro, ke peristirahatan terakhir di pemakaman umum desa Geluran, Taman, Sidoarjo pada hari Rabu (26/2/2025)

Almarhum Bejo dimakamkan di samping makam ayah kandungnya. Sebelum dimakamkan, jenazah pelatih deltras Sidoarjo, di sholatkan di masjid yang berada tak jauh dari rumah duka

Bejo Sugiantoro di temukan tiba tiba pingsan saat berolahraga sepakbola, di lapangan PT Surabaya Estate Rungkut pada Selasa (25/2) sore. Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit, untuk mendapatkan pertolongan medis, namun, Bejo tidak bisa tertolong.

(rns)

