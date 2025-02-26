...

Ratusan Pelayat Antar Jenazah Bejo Sugiantoro ke Tempat Peristirahatan Terakhir

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 26 Februari 2025 18:05 WIB
A A A
Ratusan pelayat dari para suporter persebaya, pemain persebaya, serta pihak keluarga mengantar jenazah legenda persebaya Bejo Sugiantoro, ke peristirahatan terakhir di pemakaman umum desa Geluran, Taman, Sidoarjo pada hari Rabu (26/2/2025)
 
Almarhum Bejo dimakamkan di  samping makam ayah kandungnya. Sebelum dimakamkan, jenazah pelatih deltras Sidoarjo, di sholatkan di masjid yang berada tak jauh dari rumah duka
 
Bejo Sugiantoro di temukan tiba tiba pingsan saat berolahraga sepakbola, di lapangan PT Surabaya Estate Rungkut pada Selasa (25/2) sore. Almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit, untuk mendapatkan pertolongan medis, namun, Bejo tidak bisa tertolong.
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini