Maarten Paes Tanggapi Kabar Bergabungnya Emil Audero Bersama Skuad Garuda | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 24 Februari 2025 19:10 WIB
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menyambut baik kabar Emil Audero akan segera dinaturalisasi. Paes siap bersaing dengan Audero untuk memperebutkan posisi kiper utama Timnas Indonesia.//
 
Reaksi positif Maarten Paes itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia senang, karena reaksi Paes terlihat antusias dengan kabar bergabungnya kiper berdarah Italia-Indonesia itu.//
 
Sebelumnya, PSSI mengumumkan ada tiga nama pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy.// 
 
Host: Ramdani Bur
 
 

(fru)

