Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menyambut baik kabar Emil Audero akan segera dinaturalisasi. Paes siap bersaing dengan Audero untuk memperebutkan posisi kiper utama Timnas Indonesia.//
Reaksi positif Maarten Paes itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia senang, karena reaksi Paes terlihat antusias dengan kabar bergabungnya kiper berdarah Italia-Indonesia itu.//
Sebelumnya, PSSI mengumumkan ada tiga nama pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy.//
Host: Ramdani Bur
