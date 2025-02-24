Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menyambut baik kabar Emil Audero akan segera dinaturalisasi. Paes siap bersaing dengan Audero untuk memperebutkan posisi kiper utama Timnas Indonesia.//

Reaksi positif Maarten Paes itu diungkap oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia senang, karena reaksi Paes terlihat antusias dengan kabar bergabungnya kiper berdarah Italia-Indonesia itu.//

Sebelumnya, PSSI mengumumkan ada tiga nama pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy.//

Host: Ramdani Bur

