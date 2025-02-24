Morning Zone edisi Senin, 24 Februari 2025 membahas pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025.

Nantinya, ada nama baru dan kejutan yang akan dipanggil pelatih asal Belanda itu. Patrick Kluivert sebelumnya sudah mempunyai daftar pemain timnas Indonesia. Nama-nama itu berasal dari dalam dan luar negeri.

Juru taktik berusia 48 tahun itu juga sudah memantau secara langsung pertandingan di Liga 1 2024/2025. Ia datang bersama asisten pelatih timnas Indonesia yakni Alex Pastoor, Denny Landzaat, Gerald Vanenburg, dan Sjoerd Woudenberg.

Host: Andry Susanto

Co Host: Ramdani Bur

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News