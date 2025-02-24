...

Patrick Kluivert Panggil 27 Pemain ke Timnas Indonesia, Ada Nama Baru | MORNING ZONE

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 24 Februari 2025 10:45 WIB
Morning Zone edisi Senin, 24 Februari 2025 membahas pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025.  
 
Nantinya, ada nama baru dan kejutan yang akan dipanggil pelatih asal Belanda itu. Patrick Kluivert sebelumnya sudah mempunyai daftar pemain timnas Indonesia. Nama-nama itu berasal dari dalam dan luar negeri.
 
Juru taktik berusia 48 tahun itu juga sudah memantau secara langsung pertandingan di Liga 1 2024/2025. Ia datang bersama asisten pelatih timnas Indonesia yakni Alex Pastoor, Denny Landzaat, Gerald Vanenburg, dan Sjoerd Woudenberg.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Ramdani Bur 
 
 

