...

Paus Fransiskus Masih dalam Kondisi Kritis sejak Dirawat 10 Hari Lalu | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 24 Februari 2025 18:40 WIB
A A A
Vatikan melaporkan, Paus tidak mengalami gangguan pernapasan baru dan saat ini dalam kondisi sadar. Namun begitu, Paus masih mendapatkan perawatan intensif, termasuk oksigen tekanan tinggi melalui kanula hidung.//
 
Tim medis dari Rumah Sakit Gemelli Roma mendiagnosa Paus 88 tahun itu menderita pneumonia ganda. Penyakit itu, merupakan infeksi serius yang dapat menyebabkan radang dan jaringan parut pada kedua paru.//
 
Kondisi itulah yang membuat Paus Fransiskus sempat mengalami gangguan pernapasan berat. Selain itu, tes darah Paus juga menunjukkan adanya gagal ginjal ringan. Namun kondisi itu sudah bisa ditangani tim medis.//
 
Host: Ramdani Bur
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini