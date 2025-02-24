Vatikan melaporkan, Paus tidak mengalami gangguan pernapasan baru dan saat ini dalam kondisi sadar. Namun begitu, Paus masih mendapatkan perawatan intensif, termasuk oksigen tekanan tinggi melalui kanula hidung.//
Tim medis dari Rumah Sakit Gemelli Roma mendiagnosa Paus 88 tahun itu menderita pneumonia ganda. Penyakit itu, merupakan infeksi serius yang dapat menyebabkan radang dan jaringan parut pada kedua paru.//
Kondisi itulah yang membuat Paus Fransiskus sempat mengalami gangguan pernapasan berat. Selain itu, tes darah Paus juga menunjukkan adanya gagal ginjal ringan. Namun kondisi itu sudah bisa ditangani tim medis.//
