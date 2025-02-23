...

Pertandingan Sepak Bola Tarkam di Tangerang Ricuh, Suporter Tak Terima Timnya Kalah

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 23 Februari 2025 19:18 WIB
Turnamen sepak bola antar kampung (tarkam) yang dihelat di Lapangan Desa Dangdang di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (22/2/2025) berakhir dengan kekacauan. 
 
Hal itu terjadi lantaran suporter dua klub menyerbu tengah lapangan hingga terjadi baku hantam. 
 
Pertandingan antara Pondok Aren FC dan Suradita FC mulanya berjalan dengan baik. Namun di babak kedua, Pondk Aren FC berhasil membobol pertahanan Suradita.
 
Fans Suradita yang tak terima pun meringsek ke lapangan usai pertandingan berakhir dan menyerang pemain dan pendukung Pondok Aren FC. Baku hantam pun tak terelakkan.
 
Untuk mencegah kekacauan, polisi, TNI, dan beberapa panitia pertandingan sepak bola terus menghentikan kedua suporter.
 
 
 

