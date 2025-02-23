Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel meninjau ketersediaan pangan di gudang beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025). Bang Doel pun mengecek stok pangan seperti daging dan beras, terutama menjelang bulan ramadhan.

Kedatangannya guna memastikan persediaan daging dan bahan pangan cukup dan harga terjangkau jelang Ramadan dan Idul Fitri.

Bang Doel menyebut, stok beras di Jakarta saat ini mencapai kurang lebih 68 ribu ton, sementara kebutuhan beras Jakarta sekitar 2 ribu ton per harinya.

Sedangkan, untuk stok kebutuhan pangan lainnya seperti gula pasir, mencapai 435 ton, minyak goreng 47 ribu liter, daging sapi 545 ton, cabe merah keriting mencapai 28 ton. Menurutnya jumlah ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat di Jakarta, hingga momen ramadhan.

(rns)

