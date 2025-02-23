...

Bang Doel Pastikan Stok Beras hingga Daging di Jakarta Aman Jelang Bulan Puasa Ramadhan

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 23 Februari 2025 20:49 WIB
A A A
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel meninjau ketersediaan pangan di gudang beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025). Bang Doel pun mengecek stok pangan seperti daging dan beras, terutama menjelang bulan ramadhan.
 
Kedatangannya guna memastikan persediaan daging dan bahan pangan cukup dan harga terjangkau jelang Ramadan dan Idul Fitri.
 
Bang Doel menyebut, stok beras di Jakarta saat ini mencapai kurang lebih 68 ribu ton, sementara kebutuhan beras Jakarta sekitar 2 ribu ton per harinya.
 
Sedangkan, untuk stok kebutuhan pangan lainnya seperti gula pasir, mencapai 435 ton, minyak goreng 47 ribu liter, daging sapi 545 ton, cabe merah keriting mencapai 28 ton. Menurutnya jumlah ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat di Jakarta, hingga momen ramadhan.
 
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini