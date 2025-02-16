...

Tampang Preman Bercelana Ormas, Pemalak TK Gunakan Sajam Ditangkap

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 16 Februari 2025 13:21 WIB
A A A
TANGSEL - Polisi di Tangerang Selatan, Banten, menangkap dua anggota ormas, S dan EN, yang viral setelah memalak sebuah Taman Kanak-Kanak (TK). Aksi mereka melibatkan ancaman menggunakan senjata tajam terhadap seorang guru TK untuk meminta uang dengan alasan "jatah keamanan." Sabtu (15/2/2025).
 
Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian di dua lokasi persembunyian tanpa perlawanan berarti. Polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan pelaku.
 
Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya, menyatakan bahwa kedua pelaku kini ditahan dan dijerat dengan pasal berlapis terkait pemalakan dan pengancaman, dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara.
 
Untuk membantu anak-anak TK yang menyaksikan langsung kejadian traumatis ini, polisi akan memberikan trauma healing agar mereka dapat pulih dari rasa takut. 
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini