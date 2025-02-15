Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi program penanaman jagung seluas 1 juta hektare di Balong Opak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu (15/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga menyerahkan bantuan berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada para petani. Bantuan ini diberikan untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

