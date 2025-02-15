...

Kapolri Dukung Ketahanan Pangan, Beri Bantuan Alsintan ke Petani di Bantul

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 15 Februari 2025 20:00 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi program penanaman jagung seluas 1 juta hektare di Balong Opak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu (15/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
 
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga menyerahkan bantuan berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada para petani. Bantuan ini diberikan untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan di Indonesia.
 

