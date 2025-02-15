...

SBY Minta Prabowo Libatkan Seluruh Rakyat Indonesia dalam Pembangunan Bangsa

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 15 Februari 2025 15:16 WIB
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudyohono menyampaikan beberapa pesan dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).
 
"Pemimpin kita Bapak Prabowo, kita harus bersatu dalam hati, kita siap, loyal penuh kepada pemimpin kita, jangan ada yang mendua hati, satu hati. Untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan," tutur SBY.
 
Lebih lanjut, SBY menyampaikan pesan keduanya, yakni agar dapat menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.
 
"Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, insyaAllah 10 tahun ke depan," lanjutnya.
 

(rns)

