Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghadiri pemakaman Bendahara Umum Partai Demokrat, Renville Antonio, di TPU Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jumat (14/2/2025).

Jenazah Renville Antonio sebelumnya disalatkan di Masjid Perumahan Jemursari Regency, Surabaya, sebelum diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam suasana haru, AHY menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian Renville, yang dikenal sebagai sosok bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi.

AHY juga berjanji untuk meneruskan cita-cita perjuangan almarhum bersama seluruh kader Demokrat. Sejumlah pengurus partai, baik tingkat provinsi maupun nasional, turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

Renville Antonio meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Situbondo saat mengendarai motor gede (moge).

