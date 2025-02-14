...

Bertekad Basmi Korupsi, Begini Pidato Presiden Prabowo pada World Governments Summit 2025

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2025 20:10 WIB
Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan keberaniannya membasmi koruptor yang merugikan negara. Hal ini disampaikannya di forum internasional World Governments Summit 2025 yang ia hadiri secara daring dari Indonesia, Kamis (13/2).
 
Pada forum yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) tersebut, Prabowo memaparkan tindak korupsi yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Ia mengatakan dirinya mengerahkan segala kekuatan negara untuk membasmi masalah tersebut.
 
 
