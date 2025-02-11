...

Ole Romeny Resmi Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia | MORNING OKEZONE

Ramdani Bur, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2025 10:00 WIB
A A A
Morning Zone edisi Selasa, 11 Februari 2025 membahas soal Ole Romeny, Tim Geypens, dan Dion Markx Resmi jadi WNI. 
 
Timnas Indonesia kehadiran striker baru setelah Ole Romeny resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai diambil sumpah di KBRI London, Sabtu (8/2/2025) malam WIB.
 
Selasa (4/2/2025) kemarin, proses naturalisasi Romeny bersama dua pemain Timnas Indonesia U-20, yakni Tim Geypens, dan Dion Markx sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
 
Kini, Romeny bersama Geypens dan Markx hadir langsung di KBRI London guna menjalani proses pengambilan sumpah setia WNI. Mereka bertiga pun resmi mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Ramdani Bur 
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini