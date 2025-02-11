Morning Zone edisi Selasa, 11 Februari 2025 membahas soal Ole Romeny, Tim Geypens, dan Dion Markx Resmi jadi WNI.
Timnas Indonesia kehadiran striker baru setelah Ole Romeny resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai diambil sumpah di KBRI London, Sabtu (8/2/2025) malam WIB.
Selasa (4/2/2025) kemarin, proses naturalisasi Romeny bersama dua pemain Timnas Indonesia U-20, yakni Tim Geypens, dan Dion Markx sudah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kini, Romeny bersama Geypens dan Markx hadir langsung di KBRI London guna menjalani proses pengambilan sumpah setia WNI. Mereka bertiga pun resmi mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.
Host: Andry Susanto
Co Host: Ramdani Bur
(fru)
