Morning Zone edisi Jumat 7 Februari 2025 bersama Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo membahas anomali cuaca di Indonesia.

Bdi Harsoyo membeberkan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat pada Jumat (6/2/2025) dan Sabtu (7/2/2025). BMKG menjelaskan, terdapat berbagai fenomena atmosfer yang diperkirakan memengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan.

Host: Andry Susanto

Co Host: Khafid Mardiyansyah



