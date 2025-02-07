...

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Jum'at 07 Februari 2025 10:30 WIB
Morning Zone edisi Jumat 7 Februari 2025 bersama Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo membahas anomali cuaca di Indonesia. 
 
Bdi Harsoyo membeberkan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat pada Jumat (6/2/2025) dan Sabtu (7/2/2025). BMKG menjelaskan, terdapat berbagai fenomena atmosfer yang diperkirakan memengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam seminggu ke depan.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Khafid Mardiyansyah 
 
 

