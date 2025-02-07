Morning Zone edisi Jumat 7 Februari 2025 bersama Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo membahas anomali cuaca di Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mulai melakukan operasi modifikasi cuaca di Jabodetabek pada Sabtu (1/2/2025). Langkah ini dilakukan atas permintaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi hujan ekstrem di puncak musim hujan.

Selain itu, modifikasi cuaca bukan untuk meniadakan hujan, melainkan mengurangi intensitas curah hujan yang ekstrem sehingga menyebabkan bencana hidrometeorologi.

Host: Andry Susanto

Co Host: Khafid Mardiyansyah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News