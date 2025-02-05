...

Melly Goeslaw Pertanyakan Putusan Pengadilan soal Royalti Lagu Bilang Saja | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2025 19:01 WIB
A A A
Melly Goeslaw mengaku bingung terkait alasan hakim memenangkan gugatan Ari Bias, hingga membuat Agnez Mo harus membayar denda sebesar Rp1,5 miliar.
 
Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib membayarkan royalti kepada pencipta lagu, jika karyanya dibawakan dalam sebuah acara, adalah organizer, bukan penyanyi.
 
Melly Goeslaw berharap, kasus tersebut bisa menjadi salah satu acuan bagi Komisi X DPR RI dalam menggodok revisi Undang-Undang Hak Cipta. 
 
Liputan: Ramdani Bur
 

(rns)

