Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto, pada 4 Februari 2025. Di hadapan pewarta, dia mengaku, polemik yang terjadi saat ini merupakan kesalahannya.

Bahlil mengungkapkan, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram untuk menghindari pelaku industri meraup keuntungan lebih besar karena mendapat gas murah.

Namun kenyataannya, kebijakan tersebut justru membuat antrean panjang di pangkalan resmi Pertamina. Polemik gas elpiji 3 kilogram membuat masyarakat meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Bahlil.

Liputan: Ramdani Bur

