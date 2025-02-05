...

Presiden Prabowo Diminta Copot Menteri ESDM Imbas Kisruh Gas Elpiji 3 Kg | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2025 19:14 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto, pada 4 Februari 2025. Di hadapan pewarta, dia mengaku, polemik yang terjadi saat ini merupakan kesalahannya.
 
Bahlil mengungkapkan, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram untuk menghindari pelaku industri meraup keuntungan lebih besar karena mendapat gas murah.
 
Namun kenyataannya, kebijakan tersebut justru membuat antrean panjang di pangkalan resmi Pertamina. Polemik gas elpiji 3 kilogram membuat masyarakat meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Bahlil.
 
