Mees Hilgers siap bergabung dengan Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada 20 dan 25 Maret 2025.

Akibat cedera hamstring pada November 2024, Hilgers terpaksa absen membela klubnya, FC Twente dalam empat laga beruntun Eredivisie 2024-2025.

Setelah sebulan lebih beristirahat, Mees Hilgers kembali merumput bersama FC Twente. Dia bermain selama 20 menit dalam laga tandang menghadapi Go Ahead Eagles.

Host: Khafid Mardiyansyah

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News