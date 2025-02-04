...

Mees Hilgers Siap Bela Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 19:12 WIB
Mees Hilgers siap bergabung dengan Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada 20 dan 25 Maret 2025. 
 
Akibat cedera hamstring pada November 2024, Hilgers terpaksa absen membela klubnya, FC Twente dalam empat laga beruntun Eredivisie 2024-2025.
 
Setelah sebulan lebih beristirahat, Mees Hilgers kembali merumput bersama FC Twente. Dia bermain selama 20 menit dalam laga tandang menghadapi Go Ahead Eagles.
 
Host: Khafid Mardiyansyah
 

