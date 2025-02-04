...

Abidzar Minta Maaf Terkait Kisruh Film A Business Proposal | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 18:39 WIB
A A A
Abidzar Al Ghifari akhirnya merilis permintaan maaf resmi terkait kisruh film A Business Proposal. Sang aktor sekaligus berterima kasih atas kritik pedas publik yang menjadi pelajaran berharga untuknya.
 
Semua bermula ketika putra almarhum Ustadz Jefri Al Buchori itu mengaku, ingin lepas dari karakter Kang Tae Mo. Dia memilih untuk menghidupkan karakter sendiri di luar versi webtoon dan drama.
 
Publik semakin geram ketika Abidzar menyebut penikmat drama Korea sebagai fans fanatik. Jelang penayangan film tersebut di bioskop, kini film A Business Proposal terancam diboikot.
 
Host: Khafid Mardiyansyah
 

(rns)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

