Abidzar Al Ghifari akhirnya merilis permintaan maaf resmi terkait kisruh film A Business Proposal. Sang aktor sekaligus berterima kasih atas kritik pedas publik yang menjadi pelajaran berharga untuknya.

Semua bermula ketika putra almarhum Ustadz Jefri Al Buchori itu mengaku, ingin lepas dari karakter Kang Tae Mo. Dia memilih untuk menghidupkan karakter sendiri di luar versi webtoon dan drama.

Publik semakin geram ketika Abidzar menyebut penikmat drama Korea sebagai fans fanatik. Jelang penayangan film tersebut di bioskop, kini film A Business Proposal terancam diboikot.

Host: Khafid Mardiyansyah

(rns)

