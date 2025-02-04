...

Menteri ESDM Menduga, Ada Oknum Pengecer, Mainkan Harga Gas Elpiji 3 Kg | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 19:01 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, para pengecer nakal tersebut menjual gas elpiji 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
 
Bahlil mengungkapkan, seharusnya harga elpiji bersubsidi tak lebih dari Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Pasalnya, pemerintah sudah memberikan subsidi sebesar Rp12.000.
 
Kondisi inilah yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan, pengecer dilarang menjual gas elpiji 3 kilogram. Aturan ini berlaku mulai 1 Februari 2024.
 
Host: Khafid Mardiyansyah
 

