MORNING ZONE: Timnas Indonesia U-20 Matangkan Persiapan Jelang Piala Asia U-20 2025

Wikanto Arungbudoyo, Jurnalis · Jum'at 17 Januari 2025 13:10 WIB
Morning Zone edisi Jumat 17 Januari 2025 bersama Redaktur Okezone.com Wikanto Arungbudoyo. 
 
Timnas Indonesia U-20 akan ikut turnamen mini di Surabaya. Sebab, Garuda Nusantara ingin mematangkan persiapan jelang Piala Asia U-20 2025. Informasi tersebut diketahui lewat situs resmi Persib. Tepatnya, mereka menyampaikan surat dari PSSI terkait pemanggilan kiper muda yakni Fitrah Maulana.
 
Dalam artikel tersebut dijelaskan pemusatan latihan akan berlangsung di Jakarta pada 5-20 Januari 2025. Sementara turnamen mini akan berlangsung di Surabaya pada 20-31 Januari.
 
Fitrah diharapkan dapat bergabung dengan Timnas Indonesia U-20 sebelum 5 Januari 2025. Sebab, skuad asuhan Indra Sjafri akan menjalani rangkaian persiapan Piala Asia U-20 2025.
 
Sementara, belum ada keterangan resmi dari PSSI secara rinci terkait turnamen mini di Surabaya tersebut. Begitu juga informasi soal lawan-lawan yang akan dihadapi.
 
 
Jurnalis: Wikanto Arungbudoyo

(fru)

